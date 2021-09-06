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Weston havalarda

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Weston havalarda
34. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası, Doğan Türk Birliği’ni 3 – 2 mağlup eden Yonpaş Dumlupınar’ın şampiyonluğu ile tamamlanmıştı.
KTSYD Kupasında maçın adamı ise Yonpaş Dumlupınar’ın yabancı futbolcusu Jonathan Weston olmuştu. Maç boyunca çok iyi oynayan, 1 gol ve 1 asist yapan Weston özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekti.
Uzun boyunun avantajını kullanmasının yanı sıra müthiş bir zıplama yeteneği olan Weston’u, hava toplarında rakipleri alttan izlemekle yetindiler.
 
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