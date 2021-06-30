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Weston Dum Dum için geldi

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Weston Dum Dum için geldi
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün anlaşma sağladığı Jonathan Weston adaya geldi.
Trinidad Tobagolu oyuncuyu Dumlupınar yöneticileri Ercan Havaalanı’nda karşılarken, oyuncu sarı kırmızılı formayı giydi.
Ülkemizde 2019-20 sezonunda Doğan Türk Birliği forması giyen Weston, lig ve kupada toplam 33 maçta forma giyerek 11 gol kaydetmişti.
Weston yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yonpaş Dumlupınar’ın çalışmalarına dahil olacak.
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