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Welinton resmen Beşiktaş'ta

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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'yı transfer etti

Welinton resmen Beşiktaş'ta
Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankası bölümünde Welinton'un siyah-beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.
Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.
 
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