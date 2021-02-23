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Vudalı: Futbol camiası aşılanmalı

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Sermen Vudalı, CONIFA Avrupa Kupasına katılacak olmamızdan dolayı, futbol camiasının aşılanarak antrenmanların başlatılması gerektiğini söyledi

Vudalı: Futbol camiası aşılanmalı
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Kulüpler Birliği Denetleme Kurulu üyesi ve Akova Vuda Spor Kulübü eski başkanı Sermen Vudalı, CONIFA Avrupa Kupasına katılacak olmamızdan dolayı, futbol camiasının aşılanarak antrenmanların başlatılması gerektiğini söyledi.
Sermen Vudalı antrenmanların başlatılmasına yönelik açıklaması şöyle:
“KKTC Milli Takımının Haziran ayında yapılacak CONIFA Avrupa Kupasına katılacak olması güzeldir.
Ancak bu turnuvaya futbolcuları kim, nasıl, neye göre seçecektir. Acilen futbolcular, antrenörler, hakemler aşılanıp Nisan ayında antrenmanlara başlanmalıdır.
Üzerimizden ölü toprağını bir an önce atıp, acilen tüm tedbirler alınarak antrenmanlara başlamalıyız.”
 
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