Vudalı: Çalışmaya devam edeceğim

Eray Vudalı, karantina sürecinde de evde bireysel çalışmalarını sürdürürken, “Bıkmadan – usanmadan çalışıyorum. Antrenmanlar başlayana kadar da çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğim.” açıklamasını yaptı

Futbolumuzun gelecek vadeden yıldızlarından Eray Vudalı, futbolsuz geçen dönemde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Hamitköy’de yıldızı parladıktan sonra Yonpaş Dumlupınar’a transfer olan Eray Vudalı, sezonun iptal edilmesi ile yeni takımının formasını resmi olarak giyemedi. Ancak Ocak sonuna kadar yoğun şekilde çalışan Yonpaş Dumlupınar’da dostluk maçlarında oynayan Eray Vudalı, karantina sürecinde de evde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Eray Vudalı, bireysel çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada “Bıkmadan – usanmadan çalışıyorum. Kendi kendimi motive ederek teknik direktörümüzün verdiği program dahilinde bilinçli bir şekilde haftanın 5 günü antrenman yapıyorum.

Kardeşim Cenkay ile birlikte çalışma şansım da olduğu için bahçede topla da antrenman yapabiliyoruz. Antrenmanlar başlayana kadar da çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

