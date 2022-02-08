Volkan Göktürk İncirli’yle yollarını ayırdı

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele eden İncirli’detecrübeli ve deneyimli isim Volkan Göktürk takımdan ayrıldı.2021-2022 futbol sezonunda Mesarya Spor Kulübü’nden kiralık olarak İncirli Spor Kulubü’ne transfer olan Volkan Göktürk, İncirli’ye veda ettiğini açıkladı.

Lacivert kırmızılı ekip İncirli’de ligin ilk devresinde başarılı bir şekilde forma giyen Volkan Göktürk, ligin ikinci devresi ilk haftasında deplasmanda ChinaBaazar Gençlik Gücü maçında ilk 45 dakika, 17.hafta da iç sahada Görneç maçında ise 85.dakikada oyuna dahil olarak fazla forma şansı verilmedi. Volkan Göktürk, formasını severek giydiği takımda bazı konularda yanlış yapıldığını düşünerek takımına üzülerek veda ettiğini bu kısa süre içerisinde tanıdıgı takım arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür ederek kalan maçlarda başarılar diledi.

