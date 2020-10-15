Volkan emeğini esirgemiyor

İsmet KARAOSMAN

Güzelyurt’un K-PET Süper Ligdeki temsilcilerinden Binatlı’nın antrenmanlarını yaptığı Erhan Şendur Antrenman Sahası düzgün zemini ile dikkat çekiyor.

Birçok maç sahasından daha iyi zemine sahip olan Erhan Şendur Antrenman Sahasının bakımını üstlenen Mustafa Volkan, zeminin iyi durumda olması için emeğini esirgemiyor.

Düzenli olarak Erhan Şendur Antrenman Sahası bakımını, ilaçlamasını yapan Mustafa Volkan, zeminin yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

