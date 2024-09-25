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Volkan Demirel teknik direktörlükte 3. macerasına atılıyor

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Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Genç teknik direktör, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la büyük ölçüde anlaştı

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Volkan Demirel teknik direktörlükte 3. macerasına atılıyor
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Futbolu bırakmasının ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlamıştı.
İ stanbul temsilcisinin ardından Hatayspor'da görev alan Volkan Demirel, 3 Mayıs tarihinde Bordo-Beyazlılarla yollarını ayırmıştı.
DHA'nın haberine göre Volkan Demirel, Adana Demirspor'la büyük ölçüde anlaştı. Konuyla ilgili konuşan Demirel, “Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık” dedi.
Genç teknik adam, Adana Demirspor'un son kararını bekliyor.
Adana temsilcisi geçtiğimiz günlerde teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı.
6 hafta sonunda 1 puan toplayan Adana Demirspor, Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.
 
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