Volkan Demirel teknik direktörlükte 3. macerasına atılıyor

Futbolu bırakmasının ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlamıştı.
İ stanbul temsilcisinin ardından Hatayspor'da görev alan Volkan Demirel, 3 Mayıs tarihinde Bordo-Beyazlılarla yollarını ayırmıştı.
DHA'nın haberine göre Volkan Demirel, Adana Demirspor'la büyük ölçüde anlaştı. Konuyla ilgili konuşan Demirel, “Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık” dedi.
Genç teknik adam, Adana Demirspor'un son kararını bekliyor.
Adana temsilcisi geçtiğimiz günlerde teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı.
6 hafta sonunda 1 puan toplayan Adana Demirspor, Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.
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