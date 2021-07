Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yardımcı Antrenör Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi. Ali Koç, Volkan Demirel'in kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ali Koç, yaptığı açıklamada, Volkan'ın Fenerbahçe'ye kaleci ve antrenör olarak 2002'den bu yana hizmet ettiğini belirterek, "Volkan ve hocamızla görüştük. Hocamız, Volkan'ı ekibinde görmekten memnuniyet duyacağını söyledi ancak Volkan, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize ifade etti. Biz, bu planını ve düşüncelerini saygıyla karşıladık. Ben biraz daha baskı yaptım ve 'İyi ve deneyimli bir kadromuz var. Bunların yanında biraz daha tecrübe kazan. Görevdeyken yeni bir görev çıkarsa daha kolay olur.' dedim ama o öz güveniyle kendi ayakları üzerinde durmayı tercih etti ve bir tarih vererek 'Fenerbahçe'ye hoca olacağım.' dedi. Volkan özellikle benim için zor bir veda." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'i 19 yaşından beri tanıdığını aktaran Başkan Koç, "Ailemle evine gidip yemek yediğim tek futbolcudur. Zor bir veda ama kabul ediyoruz. Kendisi öz güvenli ve kararlı bir şekilde istiyor. Planları var, o planlarının sonunda tabii ki Fenerbahçe var. Her şey gönlünce olsun ve inşallah bir gün bir kez daha kulübümüzle yolları kesişir. Bu kulübün kapısı kendisine her zaman açıktır. Biz elimizden gelen çabayı ve desteği kendisine veririz. Volkan sadece saha içinde değil, saha dışında da önemli bir duruş sergilemiştir. Kulübün en zorlu günlerinde, 3 Temmuz sürecinde dimdik ayakta duran oyunculardan birisidir. Volkan Demirel'i 'Bir Volkandır Fenerbahçe' diyerek anmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

VOLKAN DEMİREL: "20 YILLIK BİR DEVRİN SONUNA GELDİK"

Antrenörlükte hedeflerinin bulunduğunu ve bunun için Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiğini belirten Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok futbolcular ve teknik adamlar geldi. Hepsinin gelişinde basın toplantısı düzenlendi. Ama ilk kez, eski futbolcu ve antrenörün gidişinde bu durum oluyor. 20 sene önce buraya geldiğimde delikanlı ve henüz ne yapacağını bilmeyen bir genç vardı. Ama şu anda heyecanlı ve kararlı bir Volkan var. Bunu da her zaman bulunduğum ortamda anlayacaksınız. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla devam edeceğim. Başkanım kalmamı istediğini bana iletti. Ama sezon bittiğinde ben bu kararı vermiştim. 2 senedir bu işin mutfağı olan Fenerbahçe’de antrenörlük kariyerime adım attım. Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'yla çalıştım. Artık zamanın geldiğini ve yuvayı terk etmek gerektiğini düşündüm. Umarım bu kararımda da Volkan Demirel ismine yakışır şekilde hareket ederim. 20 yıllık bir devrin sonuna geldik. Bu heyecanı ilk kez kapıdan girdiğimde de yaşamıştım, şu anda da yaşıyorum. Güzel bir kariyerimin olacağını düşünüyorum."