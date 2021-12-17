Volkan Demirel Fatih Karagümrük'te

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, eski milli futbolcu Volkan Demirel'in teknik sorumlu olarak göreve getirildiğini açıkladı

VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi başladı.

Kırmızı-siyahlılar, eski milli eldivenin teknik sorumlu pozisyonuna getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz günlerde FrancescoFarioli ile yollarını ayırmıştı.

22 puanlı Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

