Volkan da İncirli’de

Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli, geçen yıl yaptığı transferlerine yenilerini ekleyerek kadrosunu güçlendiriyor.

İncirli kulüp başkanı Derviş Hulusioğlu ve yönetim kurulu, bonservisi Süper Ligin yeni ekibi Mesarya’da bulunan 2 futbolcu Nahit Çavuşoğlu ve kaleci Ferhat Oğlak ile anlaştıktan sonra tecrübeli defans futbolcusu Volkan Göktürk’ü de kadrosuna kattı.Volkan Göktürk yeni sezonda İncirli’nin başarısı için ter dökecek.



