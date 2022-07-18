Veli Avcı gelecek teklifleri değerlendirecek

Gökhan KUZU

Gönyeli alt yapısında yetişip Gönyeli A takımda oynayan Veli Avcı futbola kaldığı yerden devam edecek.

Şu anda BTM 2.lig takımlarından Kırıkkale de forma giyen Avcı bonservisi elinde bulunduruyor. Sol bek ve stoper mevkilerinde görev alabilen Veli Avcı gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

