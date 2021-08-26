Vehid:Kulübümüzün yeni yönetimi etrafında birleşmeliyiz

Ali Vehid, “Şimdi hepimizin görevi bu noktadan sonra kulübümüze sahip çıkmaktır. Kulübümüzün yeni başkan ve yönetim kurulu etrafında birleşerek onlara destek olmaktır.” açıklamasını yaptı

Yenicami’de 2,5 yıllık başarılı başkanlık göreviniAli Özmen Safa’ya devreden Ali Vehid, başkanlıktan ayrılması ile ilgili bir veda açıklaması yaptı.

Ali Vehid’in açıklaması şöyle:

“Sevgili Yenicamililer;

İki buçuk yıl onurla ve gururla sürdürdüğüm başkanlık görevini geçtiğimiz salı akşamı yapılan genel kurul ile yeni başkan Ali Özmen Safa’ya devretmiş bulunmaktayım.

Bana tam iki buçuk sene hem tahammül eden hem de inanan sizlere teşekkür ederken şu andaki samimi hislerimi de anlatmak isterim.Hatalarımıza anlayış gösterip hoşgörülü davrandınız, sabır gösterdiniz.Her çıkmaza girdiğimizde bizlere yol gösterip sevginiz ve inancınız ile başarının yollarını tarif ettiniz; bizimle birlikte gülüp bizimle birlikte ağladınız.

Kulübümüz bizim yuvamızdır. Hepimiz gözümüzü bu kulüpte açtık. Belki de çoğunuzun çocukları da sizlerin sayesinde dünyaya gözlerini Yenicami ile açtı. Belki şimdi büyüdüler belki de büyümekteler ama bu sevgileri ve inançları ile bu büyük camiayı sırtlamaya, iyi gününde kötü gününde sahip çıkmaya hazır birer Yenicami neferi haline geldiler.

Şimdi hepimizin görevi bu noktadan sonra kulübümüze sahip çıkmaktır. Kulübümüz yeni başkan ve yönetim kurulu etrafında birleşerek onlara destek olmaktır.

Biz büyük ve köklü bir aileyiz. Hüznümüz de sevincimiz de ortaktır.Şimdi yeni başarılar için kenetlenerek daha yüksek sesle bağıralım,“En büyük Yenicami!”

