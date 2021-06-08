Vehid: Yenicami kültürü ile mücadele edeceğiz

Ali Vehid, “Teknik heyetinden A takım oyuncularına kadar yüzde doksanı özkaynağımızdan yetişen bir kadro ile Süper Lig’de yer alacağız. Yenicami kültürü ve geleneği çerçevesinde mücadele edeceğiz.” açıklamasını yaptı

Yenicami, 2021 – 2022 futbol sezonu hazırlıklarına Yusuf Kaptan Sahası’nda başlarken, kulüp başkanıAli Vehid, yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Vehid’in yeni sezon ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Bir yıl sonra tekrar sahalardayız. Futbol oynayabilecek olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyız.

Bu yıl teknik heyetinden A takım oyuncularına kadar yüzde doksanı özkaynağımızdan yetişen bir kadro ile Süper Lig’de yer alacağız. Yenicami kültürü ile ezelden beri bize miras bırakılan gelenek çerçevesinde gençlerle elimizden gelenin en iyisini yaparak mücadele edeceğiz.

Yeni teknik heyetimiz ve takımımıza sonsuz güveniyoruz. Herkese yeni sezonda sakatlıksız bir yıl dilerim.”

