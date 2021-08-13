Vehid'den şok istifa

Yenicami’nin kulüp başkanı Ali Vehid şok bir kararla istifa ettiğini açıklarken, “Aylardır kulüpte devam eden maddi imkânsızlıkları çözebilmek adına çalıştım. Ancak bu zorlu mücadeleyi sürdürmekte güçlük çektiğimden ötürü bu kararı aldım.” ifadelerini kullandı

Başkent’in Süper Lig temsilcilerinden Yenicami’nin kulüp başkanı Ali Vehid şok bir kararla istifa ettiğini açıkladı.

Ali Vehid'in açıklaması şöyle:

"Yaklaşık 2.5 yıldır sürdürmekte olduğum Yenicami Ağdelen Kulubü başkanlığından istifa ettiğimi bilgilerinize arz etmek isterim.

Böylesine büyük ve geçmişi başarılarla dolu Yenicami camiasına 2.5 yıl başkan olarak hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Ancak, gerek pandemi ve ülkede yaşanan ekonomik koşullar gerekse de şahsi sağlık koşullarım beni bu kararı alma yönüne itmiştir. Bu büyük camianın önünü açmak amacıyla bu kararı mümkün olan en kısa sürede almış bulunmaktayım. Aylardır kulüp içerisinde devam eden maddi imkânsızlıkları çözebilmek adına gece gündüz demeden çalışmış bulunmaktayım. Ancak, son dönemde nükseden sağlık sıkıntılarım nedeniyle bu zorlu mücadeleyi sürdürmekte güçlük çekmemden ötürü bu kararı almış bulunmaktayım.

İnancım odur ki bu büyük camia en kısa süre içerisinde yeni başkan ve yönetimi belirleyerek başarılarla dolu tarihine yeni bir başarı eklemek için yola devam edecektir. Bu sebeple, kulübümüzün olağanüstü genel kurulunun 24.08.2021 tarihinde Saat:18:00’de kulüp lokalinde gerçekleşeceğini de bilgilerinize sunarım.

Kararımı sizlerle paylaşırken bugüne kadar yanımızda olan ve desteğini bizden esirgemeyen tüm sponsorlarımıza ve bu süreç içerisinde bizlere maddi manevi destek olan herkese teşekkür etmek isterim.

Yenicami gibi büyük bir camiada başkanlık yapmak bir ömür boyunca onur kaynağım olacaktır ve Yenicami sevdamız devam edecektir."

