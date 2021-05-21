Vehid: 1 Haziran’da antrenmanlara başlayacağız

Yenicami başkanı Ali Vehid, “Sezon öncesi yemeğiyle, kaynaşmayı hedefledik. 1 Haziran’da antrenmanlar için sahaya ineceğiz.” açıklamasını yaptı

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

YenicamiAğdelen Kulübü (YAK) 2021-22 sezonu hazırlıklarına başlamadan önce kulüp lokalinde 40 kadar futbolcusuna sezon için moral yemeği verdi.

Başkan Ali Vehid ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı yemekte,Başkan Vehid basına yaptığı açıklamada 1 Haziran’da antrenmanlar için sahaya ineceklerini söyledi.

Başkan Vehid açıklamasına şöyle devam etti: “Sezon öncesi bu moral yemeğiyle,sezon öncesinde kaynaşmayı hedefledik.Özgü Bayraktar Hocamızla yine yolumuza devam edeceğiz.Futbolcularımızın çoğunluğu yine bizimle beraber olacak.Aramıza genç arkadaşlarımız da katıldı.

Yabancı futbolcu bu sezon bir tane oynayacak. Bu futbolcuyu daha sonra belirleyeceğiz.Yeni sezonun kulübümüze ve ülke futboluna hayırlı olmasını diliyorum.”



