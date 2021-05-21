banner583
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
9 0
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
15 0
 
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
72 0
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
123 0
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
25 0
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
256 0
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
96 0
banner661
banner570

Vehid: 1 Haziran’da antrenmanlara başlayacağız

banner476

Yenicami başkanı Ali Vehid, “Sezon öncesi yemeğiyle, kaynaşmayı hedefledik. 1 Haziran’da antrenmanlar için sahaya ineceğiz.” açıklamasını yaptı

Vehid: 1 Haziran’da antrenmanlara başlayacağız
Yusuf KARAYUSUFOĞLU
YenicamiAğdelen Kulübü (YAK) 2021-22 sezonu hazırlıklarına başlamadan önce kulüp lokalinde 40 kadar futbolcusuna sezon için moral yemeği verdi.
Başkan Ali Vehid ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı yemekte,Başkan Vehid basına yaptığı açıklamada 1 Haziran’da antrenmanlar için sahaya ineceklerini söyledi.
Başkan Vehid açıklamasına şöyle devam etti: “Sezon öncesi bu moral yemeğiyle,sezon öncesinde kaynaşmayı hedefledik.Özgü Bayraktar Hocamızla yine yolumuza devam edeceğiz.Futbolcularımızın çoğunluğu yine bizimle beraber olacak.Aramıza genç arkadaşlarımız da katıldı.
Yabancı futbolcu bu sezon bir tane oynayacak. Bu futbolcuyu daha sonra belirleyeceğiz.Yeni sezonun kulübümüze ve ülke futboluna hayırlı olmasını diliyorum.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.