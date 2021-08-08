Vedat Çakır, anı maçıyla anıldı

Niyazi Ergülen

BTM İkinci Lig kulüplerinden Tepebaşı Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Çakır anısına maç organize etti.

Tepebaşı Spor Kulübü ile Akdeniz Spor Kulübü arasında Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında oynanan Vedat Çakır Anı Maçını Tepebaşı Spor Kulübü, 6 – 4 kazandı. Tepebaşı antrenörü Yılmaz Çakır’ın kardeşi olan Vedat Çakır Anı Maçını sonunda ödülleri merhumun ailesi takdim etti.

