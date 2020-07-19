Ve şampiyon Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.
Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra şampiyon olan 6. farklı kulüp oldu.
Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu. Kayserispor’u evinde mağlup eden turuncu-lacivertliler, sezonun bitmesine 1 hafta kala ilk sırada bitirmeyi garantileyince ligin yeni şampiyonluk unvanını kazandı.