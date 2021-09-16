Ve nihayet sezon başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını ve maçları yönetecek hakemlerini açıkladı.
Mağusa Canbulat Stadında Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanacak olan Mağusa derbisini Osman Özpaşa yönetecek.
İlk hafta alınan sonuç, program ve hakemleri şöyle:
Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu, Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova
18/09/2021
Saat: 16:30
Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar, Osman Özpaşa
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Türk Ocağı Limasol, Turgay Misk
Saat 19:00
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı –Hamitköy, Ali Özer
19/09/2021 Saat: 16:30
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı -Baf Ülkü Yurdu, Hüseyin Eyyüpler
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Göçmenköy, Emre Öztaşlı
Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya –Lefke, Evren Karademir
Derbide Töre düdük çalacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını yayınlandı.
Programa göre AKSA Birinci Lig, 17 Eylül Cuma günü saat 16:30’da Esentepe ile Mormenekşe arasındaki mücadeleyle başlayacak.
İlk maçın programı ve maçı yönetecek hakem şöyle:
17/09/2021 Saat:16:30
Esentepe Erdal Barut Stadı, Mehmet Sezener, Esentepe – Mormenekşe
18/09/2021 Saat:16: 30
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Düzkaya, Mustafa Öztugay
İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği- Görneç, Şakir Azizoğlu
İncirli Stadı: İncirli - China Bazaar Gençlik Gücü, Serkan Şimşek
19/09/2021Saat: 16: 30
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi -Bostancı Bağcıl, Hakan Ünal
Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya - Dörtyol, Kerem Eran
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş - Çanakkale, Zekai Töre
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik -Karşıyaka, İsmail Ercan
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