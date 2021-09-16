Ve nihayet sezon başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını ve maçları yönetecek hakemlerini açıkladı.

Mağusa Canbulat Stadında Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanacak olan Mağusa derbisini Osman Özpaşa yönetecek.

İlk hafta alınan sonuç, program ve hakemleri şöyle:

Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu, Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova

18/09/2021

Saat: 16:30

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar, Osman Özpaşa

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Türk Ocağı Limasol, Turgay Misk

Saat 19:00

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı –Hamitköy, Ali Özer

19/09/2021 Saat: 16:30

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı -Baf Ülkü Yurdu, Hüseyin Eyyüpler

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Göçmenköy, Emre Öztaşlı

Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya –Lefke, Evren Karademir

Derbide Töre düdük çalacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun ilk hafta maç programını yayınlandı.

Programa göre AKSA Birinci Lig, 17 Eylül Cuma günü saat 16:30’da Esentepe ile Mormenekşe arasındaki mücadeleyle başlayacak.

İlk maçın programı ve maçı yönetecek hakem şöyle:

17/09/2021 Saat:16:30

Esentepe Erdal Barut Stadı, Mehmet Sezener, Esentepe – Mormenekşe

18/09/2021 Saat:16: 30

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Düzkaya, Mustafa Öztugay

İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği- Görneç, Şakir Azizoğlu

İncirli Stadı: İncirli - China Bazaar Gençlik Gücü, Serkan Şimşek

19/09/2021Saat: 16: 30

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi -Bostancı Bağcıl, Hakan Ünal

Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya - Dörtyol, Kerem Eran

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş - Çanakkale, Zekai Töre

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik -Karşıyaka, İsmail Ercan





