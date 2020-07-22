Ve Çetinkaya düştü

Çetinkaya ile Düzkaya arasında Atatürk Stadında binlerce seyirci önünde oynanan sezonun son maçı 0-0 berabere tamamlandı.
Böylelikle Çetinkaya tarihinde ilk kez küme düştü. Play-out oynayacak takımlar ise Gönyeli, Hamitköy, Binatlı ve Düzkaya oldu.
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