Ve Çetinkaya düştü

Çetinkaya ile Düzkaya arasında Atatürk Stadında binlerce seyirci önünde oynanan sezonun son maçı 0-0 berabere tamamlandı.

Böylelikle Çetinkaya tarihinde ilk kez küme düştü. Play-out oynayacak takımlar ise Gönyeli, Hamitköy, Binatlı ve Düzkaya oldu.