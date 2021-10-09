Vasilya dolu dizgin

AKSA Birinci Ligde ilk haftayı mağlubiyetle tamamladıktan sonra büyük bir çıkışa geçen Karşıyaka, zayıf rakibi Bostancı Bağcıl’ı da zorlanmadan mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ergin Şahdur Stadında Ömer Doğru’nun yönettiği maçta rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan Karşıyaka, ilk devreyi Zekai ve Arda’nın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede tempoyu düşüren ve daha kontrollü oynayan ev sahibi ekip, 52’de formda golcüsü Güvenç’in golüyle skoru 3 – 0 yapıp maçı da bu skorla kazanıp 9 puana yükseldi. Bostancı Bağcıl ise dördüncü haftayı da puansız tamamladı.

