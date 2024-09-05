Var uygulaması lig maçlarında uygulanmayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulunun yaptığı toplantı sonrasında VAR uygulamasının bu sezon uygulanmaması kararlaştırıldı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, her maçta yer alamayacak olan VAR sisteminin ligde uygulanmayacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Var uygulamasının sadece kupa finallerinde yer alacağını ifade ederek, tüm maçlarda kurulamayacak VAR sisteminin adaletli olmayacağından ligde hiçbir maçta uygulanmayacağını açıkladı..

