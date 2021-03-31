Vangöl Akademiden teşekkür plâketi

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi boş dönemi verimli kullanma adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi koordinatörü Salih Işık, akademiye katkı sağlamak adına girişimler yaparken, akademiye katkı koyanları da onore ediyor. Salih Işık, Alakan Telefon yetkilisine akademiye katkı yaptığı için teşekkür plâketi sundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.