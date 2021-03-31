Vangöl Akademiden teşekkür plâketi

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi boş dönemi verimli kullanma adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi koordinatörü Salih Işık, akademiye katkı sağlamak adına girişimler yaparken, akademiye katkı koyanları da onore ediyor. Salih Işık, Alakan Telefon yetkilisine akademiye katkı yaptığı için teşekkür plâketi sundu.

