Van Aanholt PSV'ye kiralandı

PSV, PatrickvanAanholt'un kiralık sözleşmesinin 2023-24 sezonu sonuna kadar uzatılması için Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı

Galatasaray, Patrick Van Aanholt'un 2023-24 sezonunun sonuna kadar PSV forması giyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.



