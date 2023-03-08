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Van Aanholt PSV'ye kiralandı

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PSV, PatrickvanAanholt'un kiralık sözleşmesinin 2023-24 sezonu sonuna kadar uzatılması için Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı

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Van Aanholt PSV'ye kiralandı
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Galatasaray, Patrick Van Aanholt'un 2023-24 sezonunun sonuna kadar PSV forması giyeceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
 
 
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