Van Aanholt PSV'ye kiralandı

Galatasaray, Patrick Van Aanholt'un 2023-24 sezonunun sonuna kadar PSV forması giyeceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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