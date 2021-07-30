Valentin Rosier yeniden Kartal

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan ValentinRosier ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran ValentinRosier'e 'yuvana hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Açıklamada ayrıca Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'ninVodafone Park'taki makamında Rosier'i ağırlayarak "Yuvana hoş geldin" dediği de vurgulandı.
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