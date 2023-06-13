Valencia’nın yeni adresi Internacional

Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia’yı transfer ettiğini duyurdu.
Süper Lig'de bu sezon gol kralı olan Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe'den ayrılan golcü oyuncu Internacional'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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