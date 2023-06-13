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Valencia’nın yeni adresi Internacional

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Valencia’nın yeni adresi Internacional
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Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia’yı transfer ettiğini duyurdu.
Süper Lig'de bu sezon gol kralı olan Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe'den ayrılan golcü oyuncu Internacional'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
 
 
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