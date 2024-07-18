Vadili’nin ilk transferi Sezer Sezer

Necati KÜLAHLILAR
Birinci Ligin yeni takımlarından Vadili takımı ilk transferini yaptı.
Vadili Kulübü geçmiş sezonlarda birçok 1. Lig takımında futbol oynayan tecrübeli futbolcu Sezer Sezer'i bonservisli olarak transfer etti.
Son olarak geçen sezon Çanakkale'de futbol oynayan Sezer Sezer’i bonservisli olarak kadrosuna katan Vadili Kulübü, futbolcuya dün Futbol Federasyonu’nda imzayı attırdı.
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