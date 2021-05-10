Vadili’den alt yapı atağı

Vadili yönetim kurulu, Elman Ayna koordinatörlüğünde teknik ekibin idaresinde Vadili Akademi’yi hayata geçirdi

BTM 1. Ligi’nde mücadele eden Vadili T.Ç.B. Spor Kulübü,Covid 19 salgını nedeniyle futbol antrenmanlarına verilen aradan sonra, alt yapı çalışmalarına yeniden başladı.

Menderes Aktaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapıya büyük önem verirken kulüp, yıl alt yapıda ciddi bir yapılanmaya gitti. Alt yapıya yaptığı yatırımları ile dikkat çeken kulüp, futbol akademisi oluşturdu.Akademi çalışmaları genişletilirken, sporcu sayısı da arttı. ,

Antrenmanlarını, Vadili 14 Ağustos Futbol Sahasında ve Vadili halı sahasında yapan akademinin antrenörlüğünü ise Elman Ayna liderliğindeki ekip yapıyor. 7 – 15 yaş gruplarına haftanın iki veya üç günü antrenmanlar yaptıran Vadili Akademi’de antrenmanlar oldukça neşeli geçiyor. Futbola özlem duyan çocuklar antrenmana büyük ilgi gösteriyorlar.

Vadili T.Ç.B. Spor Kulübü, daha önce, KTFF’nindüzenlediği U17 Ligi, U15 ve U12 Liglerine katılmıştı.

