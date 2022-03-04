Vadili’de Tuğral dönemi

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vadili'de 2'nci kez teknik adam değişikliği yaşandı.

Sezona Kürşat Özer ile başlayan ancak daha sonra takımın başına Mehmet Emin Zaim'i getiren Vadili yönetimi, geçtiğimiz gün oynanan ve 2-2 tamamlanan Gülgün Süt Düzova maçı sonrasında Mehmet Emin Zaim ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda takımı çalıştıran Buğra Tuğral ile anlaşmaya vardı.

