Vadili’de Berkan Sapsızoğlu görevi bıraktı

1. Lig’in yeni ekiplerinden Vadili Türk Çiftçiler Birliği’nde Haziran ayı sonunda yapılan genel kurulda başkanlık görevine getirilen Berkan Sapsızoğlu yeterli desteği bulamadığı için görevi bırakma kararı aldı

Aksa 1. Lig’in yeni ekiplerinden Vadili Türk Çiftçiler Birliği Olağanüstü Genel Kurul’a gidiyor.

1. Lig’in yeni ekiplerinden Vadili Türk Çiftçiler Birliği Olağanüstü Genel Kurul’a gidiyor. Haziran ayının sonunda yapılan Genel Kurul’da başkanlık görevine getirilen Başkan Berkan Sapsızoğlu, süreç içerisinde “camianın yalnızlaştığını” ifade ederek görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.

Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

Kamuoyuna Duyurulur:

28.06.2024 Tarihinde yapılan Olağan üstü genel kurul son oturumunda teslim aldığım Vadili TÇBS kulüp başkanlık görevimi, devir aldığım günden bugüne kadar ki süre içerisinde kulübümüzün yalnızlaştığını maalesef görmüş bulunmaktayız, Camiayı toparlamak ve kenetlenmek adına yapmış olduğum çağrılar maalesef sonuçsuz kalmıştır. Camiamızın ve Çocuklarımızın önünü açabilme adına Olağan üstü genel kurul yapma kararı almış bulunmaktayız. Önümüzdeki süreç içerisinde 12.08.2024 pazartesi saat 18:30 da planlanan sezon açılış ve antrenman programı aksatmayacak şekilde gençlerimin mağdur olmaması adına üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirip yeni oluşacak Başkan ve yönetim kuruluna görevi teslim edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.



