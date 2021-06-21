Vadili’de, “Babalar ve Oğulları” karşılaştı

Vadili Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Vadili Futbol Akademisinde eğitim gören çocuklar ile babaları arasında Babalar Gününde, “Babalar ve Oğulları” maçı oynandı.

Babalar Gününde geleneksel olarak düzenlenen “Babalar ve Oğulları” mücadelesinde karşı karşıya gelen babalar ve oğulları arasındaki maç zevkli ve çekişmeli geçti.

Babalarınımaçta zorlayan çocuklar maçı, 2 farkla 10 – 8 skorla kazanırken, babaları ile futbol maçı yapmalarının verdiği mutluluk, gözlerine yansıdı.

