Vadili, Türkmenköy’ü ezdi geçti

Kırmızı Grup’ta haftaya lider başlayan Vadili konuk ettiği bölge takımı Türkmenköy 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

İktisatbank BTM 1. Lig 4. Hafta mücadelesinde Kırmızı Grup lideri Vadili konuk ettiği bölge takımı Türkmenköy’ü adeta ezip geçti. Vadili ilk devrede bulduğu 4 gol ikinci devrede ise bir golle Türkmenköy’ü 5-0 mağlup etti.

Burak Mandıralı’nın yönettiği karşılaşmada Vadili’ye galbiyeti getiren golleri 8. Dakikada Ogün Dursun, 11. Dakikada Ugur Ökel, 35. dakikada Ekrem Aktaş, 45. dakikada Furkan Çırakoğlu ve 48. dakikada Barış Şişman attı.

Vadili aldığı bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Foto: Mahmut Odacı