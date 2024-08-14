Vadili sahaya indi

Yönetim sorunu yaşayan Vadili takımı antrenör Mustafa Devecioğlu yönetiminde gençlerle çalışmalarına başladı

Necati KÜLAHLILAR

Birinci Ligin yeni ekibi Vadili 2024-2025 sezonu çalışmalarına geçtiğimiz gün kendi sahasında yaptığı ilk antrenmanla start vermiş oldu.

Mustafa Devecioğlu yönetiminde gençlerle çalışmalarına başlayan Vadili takımına Serena Group antrenman tişörtlerini yaptırırken, Gökhan Sapsızoğlu ise kişisel bakım ürünleriyle destek verdi.

Konuyla ilgili Vadili Kulübü’nün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Vadili Tçbsk Olarak 2024-2025 Sezonu Geleceğimiz Olan Gençlerimizle Hayırlısıyla açtık. Tüm camialara hayırlısı olması ve sağlıklı bir sezon geçirmesi dileğiyle. Mustafa Devecioğlu hocamızın eşliğinde çalışmalarımız başlamıştır. Topal Ailesine Her zaman kulübün yanında olmasından köyümüzün ve ülkemizin sınırlarını aşan markasına Serena grup a antrenman tişörtleri için teşekkür ederiz. Gençlerimize Moralli ve Özgüvenli bir başlangıç yapmaları için kişisel ürünlerle destek olan Gökhan Sapsızoğlu' na Teşekkür ederiz.”

OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL PAZARTESİ

Bu arada Berkan Sapsızoğlu’nun kulüp başkanlığı görevinden istifası sonrasında olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Vadili yönetimi genel kurul tarihini 19 Ağustos Pazartesi olarak açıkladı. Vadili Spor Kulübü Lokali’nde saat 20.00’de yapılacağı açıklandı.

