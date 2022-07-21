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Vadili Kadın Futbol Takımı ligden çekildi

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Vadili Kadın Futbol Takımı ligden çekildi
Vadili Kadın Futbol takımı, Yonpaş Dumlupınar’ın kendilerinden habersiz olarak federasyona para yatırıp alt yapı futbolcularını transfer etmesi üzerine Puma Kadınlar Ligi’nden çekildiklerini ve ayrıca kadın futbol takımını kapattıklarını açıkladı.
Vadili’de sportif direktör olarak görev yapan Mustafa Zahteroğulları’nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:
“Bugün Vadili alt yapısında 6 senedir eğitim gören üç futbolcumuzu Dumlupınar Spor Kulübü, federasyona para yatırıp, kimseye sormadan kadrosuna kattı.
Dumlupınar’ın bu çocukların bonservislerini almasından dolayı tüm alt yaş kategorileri ve kadın futbol takımını kapatma kararı aldık. Ligi devam eden Kadın Futbol Takımı da kapatılmıştır.”
 
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