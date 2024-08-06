Vadili başkanından ligden çekilme sinyali

Birinci Lig’in yeni ekibi Vadili’de Başkan Berkan Sapsızoğlu, maddi yetersizlik nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını açıkladı

Aksa Birinci Lig’in yeni ekibi Vadili’de Başkan Berkan Sapsızoğlu, maddi yetersizlik nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını, konunun Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırılacağını açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada süreç içerisinde yaşadıklarını anlatan Sapsızoğlu, “Gerekmesi durumunda Genel kurul toplantı çağrısı yapılacağını tüm camiamıza ilan ederim” dedi.

Berkan Sapsızoğlu’nun kulüp sayfasından yaptığı paylaşım şöyle:

Sevgili Vadili TÇBSK sempatizanları ve köylülerim;

Bilindiği üzere olağanüstü genel kurulda seçim sürecinde aday çıkmaması ve son oturumda adaylığımı açıklayarak tek adayla başkanlığa getirildim. O tarihte acele edilerek tüm kulüp raporlarına ulaşmak mümkün olmadığından ağızdan alınan bilgiler doğrultusunda yönetim ve başkanlığa aday olduğumuz o günlerde bilinen bazı yanlış bilgileri aktarmak istemekteyim.

Aday olmadan önce kulüp 1.lig başarısından ötürü tahmini 1,000,000 TL (BİR MİLYON TL) katkı payı sezon öncesi eylül 2024 ödeneceği sözlü olarak bildirilmiş ve olağanüstü genel kurulda da herkes huzurunda ilan edilmiştir. Başkan olarak girdiğim bu yolda kendim ve SAPSIZOĞLU ailesi olarak 1,000,000 TL (BİR MİLYON TL) bağışta bulunarak Kulüp kasasını başarı ödülü ile beraber 2000,000 TL (İKİ MİLYON TL) olarak açacağımız planlandı ve ilk yönetim kurul toplantımızda bu paranın maksimum 1,500,000 TL (BİR MİLYON BEŞYÜZ BİN TL) si bonservisli futbolcu alımı gerçekleştirmek istemişizdir yönetim kurulu olarak, kadromuz yetersiz oluşu sebebi ile 11 futbolcu aramıza katılacaktı ve görüşmeler başlamıştı. İleriki günler bizlere KTFF 1 lig katkı payı 2025 yılı içerisinde 4 eşit parçadan olacağı bildirildi (şubat-nisan-haziran-eylül 2025) aylarında ödenecek şekilde (250,000tl x 4 =1000,000 TL tahmini rakam kesin değil) bunu öğrenmek bizleri acil sponsor arayışına itmiş ve geldiğimiz noktada hiç bir Vadili’li veya yerli başka firma, kurum ve kuruluş sponsorluğa girmeyeceklerini bizlere iletmiş ve bizleri üzmüştür. Tek destek SAPSIZOĞLU ailesi 1,000,000 TL (BİR MİLYON TL) peşin olarak sağlayacağı katkı kalmıştır. Başkan olarak bu rakamın dahada üstüne sezon içerisinde çıkacağımda aşikâr ve bilinen bir gerçektir.

Planlamamız doğrultusunda A- takım futbolcu transfer için, bonservis, kiralama ücretleri, futbolcu maaşları, deplasman otobüs taşıma ücretleri, sporcu sağlık giderleri, klüb elektrik giderleri, VB bir sürü giderleri alt alta koyduğumuzda oluşan mali toplada A- takım ve A-2 takım için 8,500,000, (SEKİZ MİLYON BEŞYÜZ BİN TL) minimum bir bütçe istemektedir. Gelinen noktada VADİLİ TÇBSK emektar başkanları, yöneticileri, sporcuları ve sempatizanlar la yapılan istişareler farklı fikirler alınsa da sonuç olarak tüzüğümüzde yer alan madde esas alınarak özümüze dönme kendi sporcumuzu yetiştirme, geliştirme ve gelecek yıllarda kendi sporcularımızla kurulu A- takım kurma ümidiyle ben Başkan olarak takımı bu yıl KTFF 1.lig den maddiyat yetersizliği ve desteksiz kalmasından ötürü gençlerimizle müsabakalara çıkma veya ligden çekilme kararı alma durumundayım, bu karar şahsi kararım olmakla beraber bugün gerçekleştireceğimiz yönetim kurulu toplantısında karar verilecek , gerekmesi durumunda Genel kurul toplantı çağrısı yapılacağını tüm camiamıza ilan ederim.

Berkan SAPSIZOĞLU

BAŞKAN

