banner583
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
10 0
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
11 0
 
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
52 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
15 0
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
1.1B 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
88 0
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
38 0
banner661

Vadili alt yapısı ışıldıyor

banner476

banner666
Vadili alt yapısı ışıldıyor
BTM Birinci Lig kulüplerinden Vadili’deMenderes Aktaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapı çalışmalarına büyük önem veriyor.
Başkan Menderes Aktaş,alt yapı sorumlusu Mustafa Kaya ve yöneticilerin girişimleriyle Vadili alt yapısı oldukça ilgi görmeye başladı. 12 – 17 yaş grubu aralığındaki yüze yakın futbolcu adayı,Vadili alt yapısında eğitim alıyor.
Vadili’nin liglere damga vurduğu dönemde takımda forma giyen eski futbolcular ise alt yapıdaki gelişmelerden mutluluk duyduklarını ve kulübün yeniden üst liglerde mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.