Vadili alt yapısı ışıldıyor

BTM Birinci Lig kulüplerinden Vadili’deMenderes Aktaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapı çalışmalarına büyük önem veriyor.

Başkan Menderes Aktaş,alt yapı sorumlusu Mustafa Kaya ve yöneticilerin girişimleriyle Vadili alt yapısı oldukça ilgi görmeye başladı. 12 – 17 yaş grubu aralığındaki yüze yakın futbolcu adayı,Vadili alt yapısında eğitim alıyor.

Vadili’nin liglere damga vurduğu dönemde takımda forma giyen eski futbolcular ise alt yapıdaki gelişmelerden mutluluk duyduklarını ve kulübün yeniden üst liglerde mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor.

