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Uzunoğlu ile Göçmen’in yolları ayrıldı

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Uzunoğlu ile Göçmen’in yolları ayrıldı
Deneyimli kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu (Bario) ile görev yaptığı Göçmenköy Akademi’nin yolları ayrıldı.
Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş ile bir görüşme gerçekleştiren ve dostça yolları ayıran başarılı kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu, görev yaptığı birçok takımdaki kalecilerin gelişimine büyük katkı koydu.
Ozan Uzunoğlu, kendisine teklif gelmesi halinde ise yeni teklifleri değerlendirecek.
 
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