Uzo sezonu kapattı

Yenicami’nin başarılı futbolcusu Uzochukwu’nın K.Kaymaklı ile oynayan maçın 48. dakikasında Alp ile girdiği mücadelede sakatlanarak sahadan ambulansla hastaneye götürülmesi sonrasında sol ayak bileğinde parçalı kırık tespit edildiği ve sezonu kapattığı açıklandı

NorthernLand Kıbrıs Kupası ikinci turunda Yenicami’nin Küçük Kaymaklı’yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada siyah beyazlıların yabancı oyuncusu Uzochukwu ciddi bir sakatlık yaşayarak oyuna devam edememişti.

48.dakikada Uzo ile Alp Gazi arasındaki ikili mücadelede yerde kalan Uzo’nun sol ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.

Uzo sahaya gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken konuyla ilgili Yenicami kulübünden açıklama geldi.

Yenicami’nin açıklaması şu şekilde;

“Futbolcumuz Uzochukwu Cuhukwuma’nın oynanan kupa maçında aldığı darbeye bağlı olarak sol ayak bileğinde parçalı kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi ve kontrollerinden sonra ameliyata alınacağı ve geri kalan haftalarda takım ile birlikte olamayacağını üzüntü ile sizlere bildirmek zorundayız.

Yenicami Ağdelen Kulübü.”



