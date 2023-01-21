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Uzatmalarda Düzkaya turu geçti

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Düzkaya konuk ettiği Gönyeli’yi normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatmada penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı

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Uzatmalarda Düzkaya turu geçti
Gökhan KUZU
Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmasında Düzkaya, Gönyeli’yi Nihat Bağcıer Stadında konuk etti.
Evren Karademir’in yönettiği maçın ilk devresi oldukça çekişmeli geçti. Gönyeli, Ali Nazlıoğlu’nun penaltı golüyle devreyi 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede de çekişme devam ederken, Düzkaya 73. dakikada bir penaltı kazandı. Berkant’ın golüyle 1 – 1’i yakaladı. Maçın 90 dakikası 1 – 1 tamamlandı. Uzatma dakikalarında 113. Dakikada Berkant İstanbul yine penaltıdan gol atarak takımını 2 – 1 öne geçirdi. Gönyelilerin, Evren Karademir’e büyük tepki gösterdikleri maç 2 – 1 sona ererken, Düzkaya turu geçti.
 
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