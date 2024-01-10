Uvanç ve Hasan Çaka, Lefke’de

Aksa Süper Ligin batı bölgesi ekibi Lefke ikinci devre hazırlıklarını Mağusa bölgesindeki Salamis Otel’de kamp yaparak sürdürürken, kadrosuna da takviyelere devam ediyor.

Teknik direktör Hasan Topaloğlu’nun isteği doğrultusunda birinci ligin Mağusa bölgesi ekiplerinden Çanakkale’de forma giyen Uvanç Recaioğlu ve Hasan Çaka kiralık olarak transferleri gerçekleşti.

Bu transferlerle ilgili olarak Lefke Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Hoş Geldiniz Uvanç Recaioğlu ve Hasan Çaka.

Teknik direktörümüz Hasan Topaloğlu’nun isteği doğrultusunda yapılan futbolcu kiralama görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Çanakkale TSK’da oynayan Uvanç Recaioğlu ve Hasan Çaka’nın kiralık olarak takımımıza katılmaları konusunda anlaşmaya varıldı. Yeni transferlerimizi menekşe-beyaz renklere bağlayan anlaşma imzalandı.

Yeni transferlerimiz takımımızın Salamis Oteli’ndeki kampına katılmış bulunmaktalar.

Takımımıza katkı yapacaklarına inandığımız Uvanç Recaioğlu ve Hasan Çaka’ya hoş geldiniz diyoruz…”



