Usta sol ayaklar, Girne’den ayrıldı

K-PET Süper Ligin yeni takımı Girne Halk Evi’nde, K-PET Süper Lig için kadro yapılandırma çalışmaları devam ederken, takımın 2 usta sol ayağı takımdan ayrıldı.
K-PET Birinci Ligde son 4 sezonda formasını giydiği takımlar ile 2 kez K-PET Süper Lige yükselme, 1 kez de final oynama başarısı gösteren Saydam Soy, Girne Halk Evi kulübü Veli Esendağlı ile görüşerek, takımdan ayrılması konusunda anlaştı.
Veli Esendağlı’nın da kiralık transferinde gerekli kolaylığı sağlayacağı Saydam Soy, K-PET Birinci Ligde iddialı olacak bir takımda forma giymek istiyor. Saydam Soy, 2 sezon önce 19, geçen sezonda ise 7 gole imza attı.
Bu arada Girne Halk Evi’nin Çetinkaya’dan transfer ettiği Çağdaş Arslan da facebook hesabından yaptığı açıklamada Girne Halk Evi ile dostça yolları ayırma kararı aldığını açıkladı.
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