Ürgüpspor, Rifat'ı da aldı

Küçük Kaymaklı futbolcusu Rifat Hacıarifoğlu da Bölgesel Amatör Lige transfer oldu.
Hamitköylü Hasan Akkuyu'nun da formasını giyeceği Ürgüpspor'a transfer olan Rifat, sarı siyahlı formayı giydi.
Tarihinde ilk kez BAL'da mücadele edecek olan Ürgüpspor temsilcilerimizle başarıyı hedefleyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.