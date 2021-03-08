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Ürgüpspor, Rifat'ı da aldı

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Ürgüpspor, Rifat'ı da aldı
Küçük Kaymaklı futbolcusu Rifat Hacıarifoğlu da Bölgesel Amatör Lige transfer oldu.
Hamitköylü Hasan Akkuyu'nun da formasını giyeceği Ürgüpspor'a transfer olan Rifat, sarı siyahlı formayı giydi.
Tarihinde ilk kez BAL'da mücadele edecek olan Ürgüpspor temsilcilerimizle başarıyı hedefleyecek.
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