Urcan Vangöl Akademi, turnuva düzenleyecek

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi 19 Eylül Pazar günü saat 16.30’da Metehan tesislerinde, turnuva organize etti.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U 11 Minikler Futbol Turnuvasına4 takımkatılacak. Yenicami Akademi, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi ve Binatlı Yılmaz Spor Kulübü ile Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi turnuvada mücadele edecekler.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.