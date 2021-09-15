Urcan Vangöl Akademi, turnuva düzenleyecek

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi 19 Eylül Pazar günü saat 16.30’da Metehan tesislerinde, turnuva organize etti.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U 11 Minikler Futbol Turnuvasına4 takımkatılacak. Yenicami Akademi, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi ve Binatlı Yılmaz Spor Kulübü ile Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi turnuvada mücadele edecekler.

