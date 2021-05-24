Urcan Vangöl Akademi gelişiyor

Salih Işık koordinatörlüğündeki Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi, Ceran Tunalı başkanlığındakiÇetinkaya yönetiminin de desteğiyle gelişmeye devam ediyor.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisinden yaşanan gelişme ile ilgili yapılan açıklamada “2 yıl önce çıktığımız bu yolda, akademimize bağlı tam 10 farklı gurubumuz ve tamamen alt yapımıza ait 2 çim sahamız oldu. Aşk ile çalışmaya devam ediyoruz.

