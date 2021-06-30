Urcan Vangöl Akademi büyüyor

Her geçen gün büyüyen Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi teknik ekibine bir takviye daha yapıldı.
Urcan Vangöl Akademi bünyesine bu kez kadın eğitmen Berna Dzhemal dâhil edildi. Akademinin U 5 ve U 6 guruplarında eğitmen olarak görev yapacak olan Berna Dzhemal mesaisine başladı.
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