Uras Çeribaşı, Hamburg alt yapı seçmelerine çağrıldı

Gönyeli Akademi oyuncusu Uras Çeribaşı, Lefkoşa'da yapılan elemelerin ardından başarılı bulunup, Almanya'nın en iyi futbol kulüplerinden olan Hamburg alt yapı seçmeleri için davet alarak, İstanbul'a gidiyor.
Hamburg Kulüp yetkililerin bulunacağı kamp Bursa'da gerçekleşecek.
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