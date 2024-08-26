banner913
banner932
Yeşilova, Burdur’da güç depoluyor
Yeşilova, Burdur’da güç depoluyor
13 0
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
24 0
 
Ercan’a dün 7 kg yağış düştü
Ercan’a dün 7 kg yağış düştü
33 0
Beklenen savaşta ilk saldırılar başladı
Beklenen savaşta ilk saldırılar başladı
63 0
16 yaşındaki kıza cinsel saldırı
16 yaşındaki kıza cinsel saldırı
128 0
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
26 0
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
28 0
banner1032

Uras Çeribaşı, Hamburg alt yapı seçmelerine çağrıldı

banner1020

banner1045
Uras Çeribaşı, Hamburg alt yapı seçmelerine çağrıldı
banner971
Gönyeli Akademi oyuncusu Uras Çeribaşı, Lefkoşa'da yapılan elemelerin ardından başarılı bulunup, Almanya'nın en iyi futbol kulüplerinden olan Hamburg alt yapı seçmeleri için davet alarak, İstanbul'a gidiyor.
Hamburg Kulüp yetkililerin bulunacağı kamp Bursa'da gerçekleşecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.