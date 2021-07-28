Ünlücan: Hücuma yönelik ekstra antrenmanlarımız olacak

Forvet Gelişim ve Duran Top Antrenörü Mete Ünlücan, “Duran top, şut, yan top antrenmanları ve birçok değişik varyasyonlar çalıştık. Hücuma yönelik forvetler için ekstra antrenmanlarımız olacak.” açıklamalarını yaptı

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü yeni sezona yönelik çalışmalarına devam ederken, geniş teknik heyet de takımın sezona iyi şekilde hazırlanması adına antrenmanlarda oyunculara katkı sağlıyor.

Ülkemizde bir ilk olan ve esas görevi hücum oyuncularının gelişimi üzerine olan Forvet Gelişim ve Duran Top Antrenörü Mete Ünlücan, futbolculuk döneminde elde ettiği deneyimleri oyunculara aktarıyor. Yonpaş Dumlupınar Web TV’ye açıklamalarda bulunan Mete Ünlücan, sarı kırmızılı camiada bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kendisine bu görevi layık görenlere teşekkür etti.

Covid-19 dolayısı ile futbolun oynanmadığı sezonda tüm takım olarak antrenmanlara devam ettiklerini ve Nisan ayı ortası gibi çalışmalara ara verdiklerini ifade eden Mete Ünlücan, Yonpaş Dumlupınar olarak 14 Haziran’da haftada üç olacak şekilde salon çalışmalarına başladıklarını söyledi. “Başkanımız, yönetim kurulumuz, sponsorumuz ve teknik ekip olarak biz bu yılın bizim açımızdan iyi geçeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullanan Ünlücan, “Çok güzel bir ortam var. İnşallah üç yıl içinde de hedefimize ulaşacağız. Tüm takımlarımıza sakatlıksız, güzel bir sezon diliyorum” dedi.

Forvet Gelişim ve Duran Top Antrenörü olarak geçtiğimiz yıl çalışmalar yaptıklarını, duran top, şut, yan top antrenmanları ve birçok değişik varyasyonlar çalıştıklarını söyleyen Ünlücan, “Hücuma yönelik forvetler için ekstra antrenmanlarımız olacak. Sedat hocamla birlikte bunları organize edeceğiz.

Özellikle genç oyuncuların gelişimi için onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Futbol hayatımda elde ettiğim tecrübeleri sunmak benim görevim olacak. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu görevi bana layık görenlere çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu

