Üniversiteler futsalda final zamanı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futsal müsabakalarında yarı finaller ve finaller bugün (25.03.2022 Cuma) yapılıyor.
Buna göre Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak maçların programı şöyle;
Saat 11.00: Girne Amerikan Üniversitesi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Erkek)
Saat 12.00: Girne Amerikan Üniversitesi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kadın)
Saat 13.00: Yakın Doğu Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi
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