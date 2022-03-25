Üniversiteler Futsalda DAÜ çifte şampiyon

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futsal müsabakaları tamamlandı. Şampiyon kadınlarda ve erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ikinci olurken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) de üçüncü sırada organizasyonu tamamladı. Erkeklerde ise ikincilik Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımının olurken üçüncülük GAÜ’nün oldu.

Kır: “Organizasyonu özel kılan mücadele oldu”

Karşılaşmalar sonunda görüşlerini paylaşan KKÜSF Genel Sekreteri Cemal Kır, hafta başından beridir çekişmeli müsabakalar izlediklerini ve katılan tüm takımları gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladığını belirtti. Futsalın özellikle üniversitelerde çok sevildiğini ve ilgi gördüğünü kaydeden Kır, “Şampiyon olan ve katılım gösteren tüm takımları tebrik ederim. Keyifli ve güzel maçlar izledik. Organizasyonu özel kılan da bu mücadele oldu. Tüm üniversitelerimizi kutlarım.”dedi.

