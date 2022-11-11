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Üniversite Sporları futbol müsabakaları başladı

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Üniversitelerarası futbol müsabakalarında ilk maçlar oynandı. Lefkoşa Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmalarda Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ilk maçlarını kazandılar

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Üniversite Sporları futbol müsabakaları başladı
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversitelerarası futbol müsabakalarında ilk maçlar oynandı. Lefkoşa Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmalarda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ilk maçların galibi oldu.
Günün ilk karşılaşmasında GAÜ takımı, 15 Kasım Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 5-1 GAÜ üstünlüğünde noktalandı. Bir diğer karşılaşma ise UKÜ ile Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) arasında oynandı. Bu karşılaşmayı 3-0 UKÜ takımı kazandı. Futbolda günün son karşılaşması ise KAÜ ile Girne Üniversitesi arasında oynandı. Müsabakanın galibi 3-0 ile KAÜ oldu.
Üniversitelerarası futbol müsabakalarında ikinci karşılaşmalar 16 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmalar Göçmenköy Stadı’nda oynanacak.
Program şöyle:
Rauf Denktaş Üniversitesi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi – Uluslararası Final Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
 
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